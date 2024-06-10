231 حالة غش خلال الأيام الثلاثة الأولى من امتحان الباكالوريا

تمكنت فرق مراقبة سير الإمتحانات بوزارة التربية، خلال اليوم الثالث من الاختبارات الكتابية الوطنية لامتحان البكالوريا (يوم الجمعة)، من ضبط 17 حالة غش في مركز امتحان واحد، حسب ما كشف عنه، اليوم الإثنين مدير الاتصال بوزارة التربية منذر عافي.

وأفاد عافي في تصريح لوكالة إفريقيا تونس، أنه تم إيقاف كل المراقبين المشرفين على هذا المركز وإحالتهم على التحقيق للتثبت من إمكانية تورطهم في هذه القضية.

وبين “أنه تم خلال الثلاثة أيام الأولى من امتحان الباكالوريا تسجيل 231 حالة غش أغلبها عن طريق التكنولوجيات الحديثة وبعضها باستعمال الطرق التقليدية للغش، مذكر أن وزارة التربية تسخر 81 مراقبا مركزيا و26 فريقا متنقلا لمراقبة سير الإمتحانات”.

وتتوزع حالات الغش على 60 حالة خلال اليوم الأول، و99 حالة خلال اليوم الثلاني و72 حالة خلال اليوم الثالث، وفق المتحدث ذاته.

للإشارة يجتاز 140 ألفا و213 مترشحا الاختبارات الكتابية الوطنية لامتحان البكالوريا دورة جوان 2024، التي تجرى على امتداد أيام 5 و 6 و7 و10 و11 و 12 جوان الجاري ، على أن يقع الإعلان عن النتائج يوم 25 جوان 2024 ، فيما حدّدت دورة المراقبة أيام 1 و2 و3 و4 جويلية 2024 لييقع الإعلان عن نتائجها يوم 14 جويلية 2024.

*وات