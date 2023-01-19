المخطط التفصيلي لإذاعة اكسبراس أف أم المتعلق بتغطية حملة الانتخابات التشريعية في دورها الثاني

تغطي إذاعة اكسبراس أف أم حملة الانتخابات التشريعية في دورها الثاني ابتداء من 17 جانفي 2023 إلى 27 جانفي الجاري.

وتشمل التغطية الإعلامية لإذاعة إكسبراس أف أم الخاصة بحملة الانتخابات التشريعية كل من الدوائر الانتخابية بتونس الكبرى وصفاقس، وفي هذا السياق تم تخصيص عدد 3 مساحات وتكون كالتالي:

1/ من يوم الثلاثاء 17 جانفي 2023 إلى يوم الجمعة 27 جانفي 2023 يوميا إثر موجز أخبار العاشرة والنصف صباحا بمعدل 3 مترشحين يوميا لكل منهم مساحة بـ 3 دقائق ليكون العدد 33 مترشحا.

2/ كما ستخصص إذاعة إكسبراس أف أم مواجيز إنتخابية يومية تكون على الساعة السابعة والنصف مساء بمعدل 3 مترشحين ليكون العدد 33 مترشحا.

3/ بالإضافة إلى ذلك سيتم تخصيص موجز انتخابي بتاريخ يوم السبت 22 جانفي 2023 بعد موجز الساعة الثالثة والنصف يتضمن منح توقيت لمترشحين 2 وبذلك يكون عدد المترشحين 68 مترشحا وهو نفس عدد المترشحين في كل من تونس الكبرى وصفاقس.

وللتأكيد، يبقى منح مساحات التعبير الحر للمترشحين رهين الحصول عليهم عبر الهاتف وقبولهم التدخّل.

ويكون المحتوى الإنتخابي لهذه المساحات محددا بشارة صوتية مميزة لحملة الانتخابات التشريعية في البداية والنهاية.

4/ أعدت إذاعة إكسبراس أف أم برمجة خاصة بيوم الإقتراع في كامل تراب الجمهورية يوم 29 جانفي 2023 وسيكون ذلك على إمتداد يوم كامل لتغطية فعاليات هذا اليوم إبتداء من ساعة إنطلاق فتح المراكز إلى حين غلقها.