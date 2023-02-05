وزارة الرياضة ترد على الاتحاد المنستيري

اشتكت الهيئة المديرة لللاتحاد الرياضي المنستيري من الطلبات المالية التي اعتبرتها مجحفة من قبل إدارة الحي الوطني الرياضي، مقابل انتفاع الفريق باللعب في ملعب رادس خلال مبارياته الأفريقية، وقد أصدرت وزارة الشباب والرياضة توضيحا من خلال صفحتها على فايسبوك جاء فيه ما يلي:

بلاغ يهم وزارة الشباب والرياضة أن توضح للرأي العام والجماهير الرياضية ما يلي:

التزام مؤسسة الحي الوطني الرياضي الكامل بدعم وخدمة الرياضة وكل الأندية التونسية المشاركة في المسابقات القارية وفق القوانين والتراتيب المنظمة لإستغلال ملعب حمادي العقربي برادس والمصادق عليها من مجلس الإدارة وسلطة الإشراف منذ تاريخ انبعاث المؤسسة والمعمول بها مع مختلف الفرق والمنتخبات.

– الحرص على تطبيق القانون الجاري به العمل مع مختلف الجمعيات في إطار المساواة والشفافية ضمن الأطر التنظيمية والقانونية.

– تؤكد مؤسسة الحي الوطني الرياضي ترحيبها بالإتحاد الرياضي المنستيري “فريق عاصمة الرباط” وكل جماهيره والعمل على دعم حظوظ فوزه وتألقه على غرار الفرق التونسية المشاركة في المسابقات الإفريقية.

-ونعلم أنه تم في هذا الإطار التواصل مع هيئة الإتحاد الرياضي المنستيري من طرف إدارة الحي الوطني الرياضي قصد وضع الملاعب الفرعية للحي الأولمبي برادس وفق ما تسمح به رزنامة تدريبات المنتخب الوطني للأواسط ومقابلة الترجي الرياضي التونسي والمريخ السوداني وسيتم منح الحصص التدريبية اللازمة لفريق عاصمة الرباط بالتنسيق مع هيئته المديرة تبعا لذلك.

– تدعو مؤسسة الحي الوطني الرياضي كل الهياكل الرياضية والفرق المعنية للإطلاع على القوانين المنظمة لإستغلال المنشات الرياضية الراجعة للحي بالنظر هذا وتضع المؤسسة الإجراءات والتعريفات المصادق عليها من سلطة الإشراف على ذمة كل الراغبين في ذلك.

-إن مؤسسة الحي الوطني الرياضي تعمل بتنسيق كامل مع الجهات الرسمية ومع مختلف الهياكل الرياضية تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة في إطار القانون من أجل دعم الفرق والمنتخبات التونسية من منطلق الواجب والوطنية.