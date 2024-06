Expresso Comment renforcer l'intégrité du secteur de l'eau dans la région arabe? Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:23:19 Share Share Link Embed

Comment renforcer l’intégrité du secteur de l’eau dans la région arabe?

Plus de détails avec Arkan El Seblani, Chief anti corruption and integre advisor regional hub for the arab staes et Yousri Helal team leader – climate environment dans l’émission Expresso présentée par Wassim Bel larbi sur les ondes d’express fm