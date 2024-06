Expresso Les conséquences du changement climatique sur l'environnement, la biodiversité et la santé ! Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:48:39 Share Share Link Embed

Un débat avec Douja Gharbi CEO Red Start Tunisie Noomene Tounssi partenaire EY Farouk Zouhir DG Sotupa-Sancella et Amir Ayedi VP Wallah We Can et gérant Isolmax dans l’émission Expresso présentée par Wasim Bel Larbi sur les ondes d’express fm