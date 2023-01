Chutes de neige sur plusieurs délégations de Kasserine

Actualités

Il fera froid en ce jeudi 26 janvier 2023. Les températures maximales varieront entre 8 et 14 degrés et seront de 5 degrés sur les hauteurs. Du verglas sera également constaté durant les premières heures de la journée sur les hauteurs. Des pluies éparses et orageuses sont également attendues sur les côtes du nord du pays. Ces pluies pourront être denses à l’extrême nord-ouest. Des nuages passagers traverseront le reste […]