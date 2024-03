Combien coûtera le passeport biométrique ?

Une série de réunions s’est déroulée, depuis le début de l’année, au parlement, sur les questions relatives au passeport biométrique et la Carte d’identité nationale biomètrique.

Dans ce cadre, le rapporteur de la Commission parlementaire des droits et des libertés, Mohamed Ali, a affirmé, sur les colonnes du journal Assabah, dans son édition de ce mercredi 6 mars 2024, que les frais de délivrance du passeport biométrique seront compris entre 120 et 240 dinars et incluront entre 36 et 40 pages, selon les estimations fournies par les représentants du ministère de l’Intérieur au Parlement récemment.

La carte d’identité biométrique, elle, coûtera entre 45 et 60 dinars.

Il est à rappeler que le bureau de de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a décidé de déférer le projet de loi sur la carte d’identité nationale et le passeport, biométriques, devant la commission des droits et des libertés.

A noter qu’un conseil ministériel, présidé par le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, avait approuvé, jeudi 12 octobre 2023, un ensemble de projets de lois et d’arrêtés présidentiels, dont le projet de loi organique modifiant et complétant la loi n° 27 du 22 mars 1993 relative à la carte nationale d’identité et au passeport biométrique.