Tunisie : la transition énergétique pour garantir la sécurité

L’énergie renouvelable n’est plus une option en Tunisie, mais une nécessité liée à la sécurité énergétique du pays

Le ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Naila Gonji, a déclaré mardi que la durabilité énergétique n’est plus une option en Tunisie, mais une nécessité liée à la sécurité énergétique du pays en raison de la situation financière générale au niveau national, ainsi que de l’accélération des changements politiques, de l’augmentation des prix des combustibles et de l’irrégularité de l’approvisionnement au niveau mondial.

Le fond de transition énergétique

Mme Gonji a fait ces déclarations lors d’une conférence de presse tenue à son ministère et consacrée à la présentation des nouvelles modifications apportées à la réglementation du fond de transition énergétique. Le décret 86 de 2023, publié sous le numéro 12 du 6 février 2023, définit le champ d’intervention du fond de transition énergétique dans le cadre du plan de transition vers les énergies renouvelables en octroyant des incitations aux particuliers, soit pour la concentration sur les toits délaissés, soit pour les chauffages solaires, soit aux entreprises pour la production autonome d’électricité renouvelable.

Le fond de transition énergétique, conformément à la nouvelle réglementation, intervient également dans les investissements dans le secteur résidentiel pour l’isolation thermique des toits des maisons individuelles, en accordant une subvention ne dépassant pas 25% du coût de l’investissement et un plafond de 21 dinars par mètre carré de surface isolée pour les maisons existantes.

De plus, le fond de transition énergétique accorde une subvention ne dépassant pas 25% du coût de l’investissement et un plafond de 16 dinars par mètre carré de surface isolée pour les maisons en construction. Les investissements peuvent également bénéficier d’un taux d’intérêt préférentiel pouvant aller jusqu’à 3,5% pour les prêts pour l’investissement.

Pour résumer, le fond de transition énergétique en Tunisie vise à encourager et à faciliter la transition vers les énergies renouvelables en octroyant des incitations financières aux particuliers et aux entreprises pour la production d’énergie renouvelable, ainsi qu’en encourageant l’isolation thermique des maisons. Cette initiative vise à renforcer la sécurité énergétique du pays, à réduire les coûts énergétiques et à contribuer à la protection de l’environnement.