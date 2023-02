La Banque mondiale soutient les PME tunisiennes

Des lignes de crédit destinées aux PME tunisiennes

L’apport de la Banque Mondiale à cette initiative, conjointement avec ses partenaires tels que l’Agence Française de Développement et la Banque Européenne d’Investissement, permettra de mettre en place deux lignes de crédit destinées aux PME tunisiennes. La première facilité de 24,5 millions de dollars permettra à des PME viables de reporter leur remboursement de prêts existants à des échéances plus longues pour alléger leur fardeau de dette. La deuxième ligne de crédit de 93,7 millions de dollars permettra de fournir de nouveaux prêts à long terme à des PME viables. La troisième composante, d’un montant de 1,5 million de dollars, est dédiée à l’assistance à la mise en œuvre du projet, au suivi et à l’évaluation.

Le projet repose également sur la modernisation du mécanisme public de garantie partielle de crédit, SOTUGAR, qui bénéficie d’une assistance technique concomitante et d’un accord de coopération entre le Ministère des Finances et la Banque Centrale de Tunisie pour renforcer la gouvernance et la supervision de SOTUGAR.

Des extensions à venir

Ce projet a été préparé en collaboration avec un large éventail de parties prenantes, qui ont approuvé les lignes de crédit. Cette aide aux PME est réalisée en collaboration avec d’autres partenaires, y compris l’Agence Française de Développement et la Banque Européenne d’Investissement, qui prévoient d’étendre des facilités de crédit similaires au cours de l’été, sous réserve d’une diligence raisonnable satisfaisante et d’une approbation du conseil d’administration.

En somme, ce projet de 120 millions de dollars de la Banque Mondiale constitue une étape importante pour soutenir les PME tunisiennes et stimuler la relance économique du pays, en offrant aux entreprises un accès accru au financement à long terme.

Source : communiqué Banque Mondiale