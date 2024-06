Ecosystème startups : la Tunisie met fin à quatre année de recul

Selon le « Global Startup Ecosystem Report » de StartupBlink, la Tunisie a réussi à mettre fin à une série de quatre années de recul en terme de classement de son écosystème de startups.

En effet, la Tunisie a grimpé d’une place et a été classée 90ème sur 100 pays couverts par le rapport.

Avec un score de 0,682 (contre 0,561), la Tunisie a été classée 17ème au niveau de l’Afrique et le Moyen-Orient (le même classement qu’en 2023), 10ème en Afrique et 8ème au niveau de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).

Selon le rapport 2024 de StartupBlink, les startups tunisiennes ont réussi à lever 16,3 millions de dollars en 2023, contre 37,4 millions de dollars en 2022 et 18,7 millions de dollars en 2021.

Au niveau mondial, les États-Unis conservent la tête du classement, suivis du Royaume-Unis, d’Israël, du Canada et de Singapour.

Sur l’échelle africaine, l’Afrique du Sud vient en première position, suivie des îles Maurice, du kenya, du Nigeria et de l’Egypte.

Pour la zone MENA, la première position du classement est revenue aux Emirats-Unis, puis l’Arabie Saoudite, l’Egypte, le Bahreïn et la Jordanie.