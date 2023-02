 Séisme: la Tunisie au secours de la Turquie et de la Syrie

Les ministres de l’Intérieur, de la Défense nationale, des Affaires sociales et de la Santé ont annoncé aujourd’hui l’envoi de deux avions militaires chargés de vivres, de couvertures et de médicaments pour la Turquie et la Syrie, suite au séisme dévastateur qui a frappé ces régions le 6 février 2023, causant des pertes humaines et matérielles considérables. Cette décision a été prise « suivant les instructions du président de la République ».

Par ailleurs, une équipe de la protection civile spécialisée dans les opérations de recherche et de sauvetage sous les décombres est en route, composée d’officiers, de médecins et d’assistants secouristes équipés des derniers matériels de recherche et de sauvetage selon les normes internationales. Une équipe de localisation pour les personnes manquantes, une équipe médicale pour prendre en charge les personnes piégées sous les décombres ainsi qu’une équipe médicale de la ministère de la Santé sont également en route.

De son côté, le porte-parole officiel du ministère de la Défense nationale, Mohammed Zekri, a indiqué que le premier avion militaire décollera bientôt en direction de l’aéroport d’Adana en Turquie, tandis que le deuxième avion décollera demain matin en direction de l’aéroport d’Alep en Syrie.

Le président de la République a ordonné hier lundi d’envoyer des aides d’urgence pour la Turquie et la Syrie.

Le nombre de victimes du séisme dévastateur qui a frappé la Turquie et la Syrie est monté à plus de 7100 aujourd’hui mardi, alors que les équipes de sauvetage continuent de chercher des survivants piégés sous les décombres.