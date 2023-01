Jendouba : une vague de neige attendue

Adel Laâbidi, directeur régional de la protection civile à Jendouba et membre de la commission régionale de lutte contre les catastrophes, a déclaré, vendredi 20 janvier 2023, que l’épaisseur de la couche de neige à Ain Draham a atteint 10 à 12 cm. Il a également indiqué que tous les équipements de déneigement ont été fournis pour éviter l’accumulation de neiges sur les routes.

Intervenant dans l’émission Expresso, Adel Laâbidi a déclaré qu’il était possible de se déplacer mais tout en restant prudent particulièrement dans les routes sinueuses. Il a ajouté que la décision de suspendre les cours à Ain Draham et les hauteurs de Ain Soltane et Ghardimaou reste en vigueur.

Adel Laâbidi a déclaré que 23 véhicules civils et un bus ont été dégagés et trois familles ont été évacuées à la maison de jeunes. Il a appelé tous les citoyens à la vigilance car un communiqué d’alerte météo annonce une grande vague de neige demain. Il a indiqué que la situation météorologique s’améliorerait à partir de dimanche.