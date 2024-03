La situation financière des établissements à participation publique au cœur d’une réunion ministérielle

La situation financière d’un certain nombre d’établissements à participation publique et sur les moyens de développer leur gouvernance était au cœur d’une séance de travail ministérielle, tenue hier.

Les participants ont souligné l’importance d’établir un programme de travail stratégique permettant aux établissements à participation publique à assurer leur pérennité à moyen et long terme.

Ont pris part à cette séance de travail, la ministre des Finances, la ministre de l’Economie et de la planification, le ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, le ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT).