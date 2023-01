Mohamed Ali Ajimi explique la hausse des prix des cigarettes

Actualités

Les ministères de l’Education nationale, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et de l’Enseignement supérieur ont publié, mardi 24 janvier 2023, un communiqué commun. Selon ce communiqué, les élèves, les élèves en formation professionnelle et les étudiants vont bénéficier d’un jour de vacances exceptionnel le samedi 28 janvier 2023. Aucune autre information n’a été rendue publique.