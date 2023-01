Report de la grève des transports

La fédération générale du transport a annoncé, tard dans la nuit du 24 janvier 2023, le report de la grève du transport routier, maritime et aérien qui devait se tenir les 25 et 26 janvier.

La fédération a souligné que la grève a été reportée aux 15 et 16 mars 2023 après une séance de négociations qui a duré des heures et qui a donné lieu à un « accord historique ». Un PV a été signé et les négociations vont se poursuivre concernant les points de discorde.

Selon un communiqué publié par le ministère du Transport, la réunion en question s’est faite en présence du ministre du Transport, Rabii Majidi, du ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, remplacé ensuite par son chef de cabinet, Rafik Ben Brahim et des PDG des sociétés sous tutelle. Du côté syndical, étaient présents les secrétaires généraux adjoints, Slaheddine Selmi et Mohsen Yousfi, ainsi que le secrétaire général de la fédération du transport, Wajih Zidi et des représentants des syndicats de base.