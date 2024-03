UGTT : Tabboubi « rassuré », une Commission administrative nationale aujourd’hui

L’Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT) tient, ce jeudi 7 mars 2024, à Hammamet, la réunion de la Commission administrative nationale.

Le porte-parole de la centrale syndicale, Sami Tahri a précisé que cette réunion a été programmé avant la manifestation du 2 mars, faisant savoir qu’elle examinera, notamment, le climat « tendu » dans le pays, l’évaluation de la manifestation du 2 mars et la mise en place des actions à venir, le rassemblement du 2 mars étant « le début d’un processus de lutte ».

Tahri a souligné « le silence des autorités face aux messages de l’UGTT, bien qu’une semaine s’est écoulée depuis la dernière manifestation ».

De son côté, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail, Noureddine Tabboubi, s’est dit « rassuré » quant à l’avenir de la Centrale syndicale après « la réussite du rassemblement du 2 mars ».

Dans une déclaration au journal « Echaâb News » (organe de presse de l’UGTT), Tabboubi a indiqué que le pouvoir en place « prend encore le travail syndical pour cible et à rejette le dialogue social ».

Et d’ajouter que la situation « nécessite un plan d’action syndical afin de créer une dynamique et une mobilisation pour défendre le droit syndical et le dialogue social ».