Le Country Manager d’Adecco Tunisie Mehdi AYADI et le DGA de Express FM Faissal BEDBEBIS représentants respectivement, la société Adecco Tunisie, filiale du groupe The Adecco Group ; leader mondial des solutions en ressources humaines et Express FM, la première radio business en Tunisie s’unissent par la signature d’une convention de partenariat en date du 19 janvier 2023, pour la co-production d’une nouvelle émission radio qui s’intitule « Carrière Emploi by Adecco, la vision des Leaders ».

Le concept de l’émission est d’inviter les PDG, DG, DGA, Gérants d’entreprises, et d’une manière générale les dirigeants des entreprises basées en Tunisie, pour témoigner de leurs expériences respectives mettant l’accent sur l’organisation RH, les cultures d’entreprises, les clés du succès en matière de gestion des talents et la création des richesses. L’objectif de l’émission est de partager l’expérience du Leader ayant mis sa vision stratégique en exécution pour réaliser les objectifs de son entreprise et la rendre accessible aux jeunes entrepreneurs de demain.

L’émission sera diffusée chaque vendredi de 15h à 15h30 sur les ondes d’Express FM suivi d’une capsule quotidienne du lundi au jeudi, à 8h du matin, dédiées aux Conseils RH by Adecco, pour mettre en avant le rôle important de la gestion des Ressources Humaines dans le succès et le développement de l’entreprise.

L’émission donnera chaque vendredi la parole à un Leader d’entreprise pour partager son expérience avec le Coach Animateur Fares Ben Souilah, et un Expert Adecco Mariem El Gaid et/ou Wafa Dahmani.

Les auditeurs pourront ainsi s’inspirer de ces témoignages et les confronter à leurs propres expériences, dans le but d’en tirer des éléments positifs pour leur propres entreprises.

La capsule quotidienne Conseils RH by Adecco qui sera diffusée chaque matin sera l’occasion de vulgariser les tendances actuelles ou à venir en matière de gestion des ressources humaines pour un éclairage général de l’application des politiques RH, composante stratégique et essentielle pour le succès du tissu entrepreneurial Tunisien.

Adecco Tunisie est le leader local et mondial des solutions en ressources humaines, qui collabore avec les entreprises pour le développement de la richesse humaine à travers ses solutions en recrutement (CDD, CDI), la flexibilité de l’emploi, ainsi que les évaluations de compétences, qui permettent à ses partenaires de se développer plus rapidement qu’ils ne l’espéraient.

Cette collaboration avec Express FM permettra de sensibiliser les entreprises tunisiennes aux enjeux de leadership dans la politique RH et dans la gestion des talents et de les accompagner dans leur transformation vers des modèles robustes et performants.