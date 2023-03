DRÄXLMAIER Group poursuit sa croissance en Tunisie

DRÄXLMAIER célèbre la pose de la première pierre du Sousse-Hub et inaugure une nouvelle usine de production à Jemmal.

Mardi le 14 mars 2023 – Double célébration pour le Groupe DRÄXLMAIER en Tunisie : l’équipementier automobile premium a posé la première pierre symbolique d’un nouveau centre de recherche et développement et de technologie de l’information , «Sousse Hub», situé à Sousse, et qui représentera également le siège social de DRÄXLMAIER en Afrique. Le Groupe a également célébré l’ouverture d’une nouvelle usine de production à Jemmal dans le gouvernorat de Monastir.

De nombreux invités d’honneur ont assisté à ces deux événements festifs, en l’occurrence la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie Neila Nouira Gongi, le gouverneur de Sousse Nabil Ferjani, le gouverneur de Monastir Mondher Ben Sik Ali, Son Excellence l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie Peter Prügel ainsi que des représentants des autorités locales.

Présence historique : le premier site en dehors de l’Allemagne était en Tunisie

C’est en 1974 que le groupe DRÄXLMAIER a établi son premier site international en Tunisie. Et depuis, l´équipementier automobile est actif dans le pays – exclusivement dans la production. Dans ce domaine, DRÄXLMAIER n’a cessé d’étendre sa présence au fil des décennies. En tant qu’entreprise familiale, DRÄXLMAIER se concentre sur l’humain. C’est pourquoi nous avons toujours beaucoup investi dans la formation et la formation continue – avec un grand succès : « La Tunisie est depuis de nombreuses années un pilier important du réseau de production mondial », a souligné le président Fritz Dräxlmaier.

Site central de développement, de recherche et de technologie de l’information

Le Sousse Hub est un nouveau projet novateur de DRÄXLMAIER en Tunisie. Stefan Brandl, vice-président et CEO de DRÄXLMAIER Tunisie, a qualifié ce projet de jalon dans l’histoire de DRÄXLMAIER Tunisie lors de son discours lors de la cérémonie. Le Sousse Hub, qui sera créé ici, jouera un rôle clé au sein du groupe DRÄXLMAIER en tant que site central de développement, de recherche et de technologie de l’information. Dans Sousse Hub, plus de 1000 professionnels dans les domaines de l’informatique, de la recherche, du développement logiciel et de l’ingénierie donneront des impulsions importantes pour les sites mondiaux de DRÄXLMAIER à compter de 2025. L’excellente qualification des habitants de la région a été une raison essentielle du choix de l’emplacement. De plus,

DRÄXLMAIER coopère avec succès avec l’Université de Sousse depuis des années. Aujourd’hui déjà, le groupe DRÄXLMAIER exploite en Tunisie quatre centres d’excellence axés sur l’informatique, le design, l’ingénierie logicielle et la gestion technique des produits.

Bâtiment durable, concept d’espace inspirant

Pour la construction du nouveau bâtiment, DRÄXLMAIER s’est appuyé sur un concept durable. Le Sousse-Hub a une enveloppe de bâtiment thermique hautement isolée avec minimisation des ponts thermiques, une protection solaire extérieure automatique, la récupération des eaux de pluie pour l’arrosage des espaces verts, un aménagement paysager économe en eau ainsi que la première façade photovoltaïque en Tunisie avec modules verre-verre intégrés. Des bornes de recharge pour voitures électriques seront également installées sur le site.

Le groupe DRÄXLMAIER s’appuie également sur l’innovation dans le bâtiment : afin de stimuler la créativité des collaborateurs, il met en œuvre un concept d’espace inspirant dans le bâtiment entièrement accessible avec des salles de réunion et de retrait, des salles d’exposition ainsi qu’une cour intérieure avec diverses zones de détente.

Nouvelle usine de production de faisceaux électriques avec 3000 emplois

Le Groupe a officiellement inauguré le même jour la plus récente des cinq usines de production à Jemmal. La production de systèmes de câblage pour un constructeur automobile allemand haut de gamme a été accélérée depuis le début de cette année, mais DRÄXLMAIER avait déjà commencé à qualifier les premiers employés d’une usine provisoire lorsque la construction a commencé à l’automne 2020. La nouvelle usine offre 3000 emplois. Tout comme à Sousse, DRÄXLMAIER utilise également un concept de construction durable à Jemmal avec un système photovoltaïque sur le toit et un réservoir de récupération d’eau de pluie.

Ensemble pour le succès de DRÄXLMAIER

Steffen Jürgens, Country Manager Tunisie et Head of Operations Tunisie, a salué dans son discours le dévouement et la créativité des employés. Il a également remercié la direction pour la confiance associée aux deux investissements. « Ensemble, nous continuerons à faire de notre mieux : pour le succès du groupe DRÄXLMAIER et le succès de nos clients. »

Coup d’envoi symbolique du Sousse Hub avec (de gauche à droite) Steffen Jürgens, Country Manager et Head of Operations Tunisie, Hichem Elloumi, vice-président de UTICA, Union Tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, Fritz Dräxlmaier, Chairman du groupe DRÄXLMAIER, ainsi que la ministre tunisienne de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie Neila Nouira Gongi.

Célébrant l’ouverture de l’usine de Jemmal (de gauche à droite) : Mondher Ben Sik Ali, Gouverneur de Monastir, le PDG Jan Reblin, le président Fritz Dräxlmaier, le ministre tunisien de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie Neila Nouira Gongi, Steffen Jürgens, Country Manager et Head of Operations Tunisie , Vice-Président et CEO Stefan Brandl et Seifallah Rached, Site Manager à Jemmal.

Fondé en 1958, le Groupe DRÄXLMAIER est un leader mondiale de l’industrie des équipementiers automobiles spécialisé dans des composantes électriques, électroniques, des systèmes de batteries et des intérieurs exclusifs pour des voitures premium. Le groupe compte plus de 65 sites dans plus de 20 pays et emploie plus de 72 000 personnes dans le monde entier.

En 1974, DRÄXLMAIER choisit la Tunisie pour établir à Sousse son premier site de production hors de l’Allemagne. Du petit atelier d’assemblage de composants électriques avec une toute petite équipe de 10 ouvriers, sa présence en Tunisie a évolué au fil des quelque 50 ans passées pour atteindre 10 000 employés ; un nombre qui place DRÄXLMAIER parmi les premiers employeurs en Tunisie.

Aujourd’hui, DRÄXLMAIER Tunisie compte cinq sites de production dont quatre dédiés à la fabrication des faisceaux de câbles et un site spécialisé dans les produits d’intérieur, respectivement établis à Sousse, Mahdia, Monastir et Siliana.