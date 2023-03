play_arrow

Thème général : Actualités du secteur de l'architecture en Tunisie L'Union des Architectes méditerranéens UMAR L'exportation des services de l'architecture en Afrique Le rapport des architectes avec les municipalités et la question des permis de bâtir Invités : Amir Turki, architecte et Président l'Union des Architectes méditerranéens UMAR Actualités du secteur de l'architecture en Tunisie Actualité de l'Union des Architectes méditerranéens UMAR L'exportation des services de l'architecture en Afrique Le rapport des architectes avec les municipalités et la question des permis de bâtir Innovation / Startup : Invité : Amany Hamdany, architecte de formation et co-fondatrice de la start-up PEDALO Passionnée du vélo, Amany encouragée par les programmes d'incubation Green4youth + Labess nous parlera de sa société Pedalo, de livraison par vélo Questions : Comment elle a eu l'idée et pourquoi avoir opté pour ce créneau de carrière ? Le vélo : de nombreux avantages, pour les déplacements de courte distance en particulier : réduction de la pollution sonore et atmosphérique, des émissions de carbone et des particules fines notamment, fluidification du trafic urbain, amélioration de l'état de santé des pratiquants… « Relativement abordable, à la portée de la plupart des citoyens » le vélo favorise aussi une économie durable.