أصحاب المخابز في قفصة يقرّرون تعليق العمل ابتداء من غرة فيفري

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وأشار إلى أن المطالب المهنية لأصحاب المخابز تتمثل في صرف المستحقات المالية للمخابز المتخلدة بذمة الدولة منذ سنة 2022، إضافة إلى تفعيل قانون 20 نوفمبر 2020 المتعلق بالمخابز غير المصنفة.
وقال إن قطاع المخابز بجهة قفصة يعرف صعوبات مالية وصلت حد إفلاس بعض أصحاب المخابز وعدم قدرتهم على خلاص العمال، حسب قوله.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أفاد هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" اليوم الخميس 19 جانفي 2023 بأن الهايكا ستواصل ممارسة دورها وصلاحياتها ولن تعترف بالأمر الواقع الذي وقع فرضه، من قبل هيئة الانتخابات مدعومة بالسلطة التنفيذية. وأضاف هشام السنوسي لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن تدخّل هيئة الانتخابات وإشرافها على الأسئلة وموضوع المناظرة التي سيقع تنظيمها بين المترشحين للدور الثاني للانتخابات التشريعية، يعد تدخلا سافرا في الخط التحريري لوسائل الإعلام، […]
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