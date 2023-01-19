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الأخبار

أصحاب المخابز في قفصة يقرّرون تعليق العمل ابتداء من غرة فيفري

todayيناير 19, 2023

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قررت الغرفة الجهوية النقابية لأصحاب المخابز  في ولاية قفصة، تعليق عمل المخابز بداية من يوم غرة فيفري القادم، وذلك نظرا للصعوبات المالية التي يعيشها القطاع إضافة إلى مطالب مهنية أخرى لم تُفعّل إلى حد هذه اللحظة وفق تصريح فوزي بالليل رئيس الغرفة الجهوية بقفصة وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة في الجهة.

وأشار إلى أن المطالب المهنية لأصحاب المخابز تتمثل في صرف المستحقات المالية للمخابز المتخلدة بذمة الدولة منذ سنة 2022، إضافة إلى تفعيل قانون 20 نوفمبر 2020 المتعلق بالمخابز غير المصنفة.

وقال إن قطاع المخابز بجهة قفصة يعرف صعوبات مالية وصلت حد إفلاس بعض أصحاب المخابز وعدم قدرتهم على خلاص العمال، حسب قوله.

حسام الدلالي

الكاتب: Asma Mouaddeb

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