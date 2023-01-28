أنيس بن ريانة يقدم الحصيلة المناخية لسنة 2022

قدّم المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة اليوم السبت 28 جانفي 2023 الحصيلة المناخية لسنة 2022.

وأفاد لدى حضوره في برنامج اكسبرسو ويكاند بأنّ المعدل العالمي لدرجات الحرارة ارتفع سنة 2022 بـ 1.2 درجة مقارنة بفترة ما قبل التصنيع (1850-1900)، وأضاف أنّ السنوات الثمانية الأخيرة هي الأسخن في العالم بزيادة بدرجة واحدة.

وتعد 2022 “خامس أسخن سنة” بعد سنوات 2016 و2017 و2019 و2020 وفق ما أكّده بن ريانة.

وشدد ضيف البرنامج على أنّ الحديث عن التغيرات المناخية إنطلق منذ سنوات السبعينات، غير أنّ الآثار الكبيرة بدأت تُلاَحَظُ في السنوات الأخيرة.

ويعد صيف 2022 الأسخن في أوروبا، حيث سجلت أرقام قياسية في درجات الحرارة، وموجة حر مطولة في فصل الصيف في غرب وشمال أوروبا وغيرها من الأماكن.

كما تتجسد التغيرات المناخية من خلال الفياضانات مثل التي شهدتها باكستان بسبب التساقطات القصوى أو أستراليا بداية العام الماضي، إضافة إلى الجفاف والأعاصير، وهو ما يتسبب في خسائر كبرى، حيث قتل 11 ألف شخص سنة 2022 بسبب الكوارث الطبيعية وخسائر بحوالي 270 مليار دولار.

وكانت سنة 2021 في حدود 320 مليار دولار وتسببت في مقتل 9320 شخصا.

وخلّف إعصار غرب فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية أواخر سبتمبر 2022 خسائر قدرت بـ 100 مليار دولارالظواهر المناخية القصوى اخر سبتمبر 2022 2اعصار غرب فلوريدا بعد اعصار 2005.

وبيّن بن ريانة أنّ تونس تعيش على وقع هذه التغيرات المناخية شأنها شأن دول شمال إفريقيا وأوروبا وكل القارات معنية، مشددا على أهمية وعي المواطن بالتغيرات خاصة فيما يتعلق بندرة المياه.