إنخراط الحرفيين بصندوق الضمان الإجتماعي: رئيسة المكتب الجهوي بتونس توضح

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وأوضحت في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أنّ الإنخراط بالنسبة للعملة الحرفيين يكون عبر إيداع مطلب في أقرب مكتب جهوي أو محلي إضافة إلى تقديم بقية الوثائق اللازمة للتسجيل بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وتتمثل المرحلة الثانية في الإشتراكات التي تبلغ 7.5 بالمائة من ثلثي الأجر الأدنى المهني لنظام 48 ساعة، 2.5 بالمائة لخدمات العلاج و5 بالمائة لخدمات الجراية.
وأشارت مراد إلى أنّ كل زيادة في الأجر الأدنى تؤدي إلى الإرتفاع في مبلغ الإشتراكات الذي يكون في السنة الموالية للزيادة، مؤكدة أنّ الإشتراكات تكون على كاهل الحرفي نظرا لأنه يحمل صفة الأجير والمؤجر معا.
ويتم خلاص الاشتراكات مرة واحدة في الثلاثية، حيث خصصه المشرع بفترة أطول تقدر بـ 1 شهر، وتكون التحويلات بشبابيك المكاتب الجهوية أو المحلية أو عبر تحويلات بريدية أو بنكية.
وأفادت ضيفة البرنامج أنّ مبلغ الإشتراكات بداية من جانفي 2023 هو 66 دينار و240 في الثلاثية، معتبرة أنه مبلغ متواضع مقارنة بالمنافع التي يسديها الصندوق من خدمات العلاج بمستشفيات الصحة العمومية أو المصحات الراجعة له والحق في جراية العجز والشيخوخة وجراية الباقين بعد الوفاة إثر إستيفاء بعض الشروط، داعية الحرفيين للإنخراط لحماية أنفسهم من مخاطر الحياة وفق قولها.
الكاتب: waed selmi
today07/02/2023 1
today07/02/2023 1
عرض رئيس الجامعة التونسية ونائب رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو محمد غنام على إجتماع الإتحاد العربي للتايكوندو لمكتبه التنفيذي بالفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، إستعداد تونس لتنظيم بطولة شمال إفريقيا المفتوحة ويقع خلالها تشريك المنتخبات والجمعيات والنوادي. وذلك بمناسبة بطولة كأس العرب وبطولة الفجيرة الدولي بحضور ثمانية عشر رئيسا للاتحادات الوطنية العربية وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة ؛ المملكة العربية السعودية ؛ الكويت ؛ البحرين؛ سوريا ؛ العراق ؛ اليمن ؛ فلسطين […]
today07/02/2023 2
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