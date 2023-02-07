إنخراط الحرفيين بصندوق الضمان الإجتماعي: رئيسة المكتب الجهوي بتونس توضح

أفادت رئيسة المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتونس الشمالية منية مراد اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023، بأنّ القانون عدد 32 لسنة 2002 تم إصداره لتوفير التغطية الإجتماعية لعديد الأصناف من العملة من ذوي الدخل المحدود من بينهم الحرفيين الذين “يشتغلون بالقطعة” مثل الخزف والنسيج والأحذية، حيث خصها المشرع بعدة إمتيازات.

وأوضحت في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أنّ الإنخراط بالنسبة للعملة الحرفيين يكون عبر إيداع مطلب في أقرب مكتب جهوي أو محلي إضافة إلى تقديم بقية الوثائق اللازمة للتسجيل بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

وتتمثل المرحلة الثانية في الإشتراكات التي تبلغ 7.5 بالمائة من ثلثي الأجر الأدنى المهني لنظام 48 ساعة، 2.5 بالمائة لخدمات العلاج و5 بالمائة لخدمات الجراية.

وأشارت مراد إلى أنّ كل زيادة في الأجر الأدنى تؤدي إلى الإرتفاع في مبلغ الإشتراكات الذي يكون في السنة الموالية للزيادة، مؤكدة أنّ الإشتراكات تكون على كاهل الحرفي نظرا لأنه يحمل صفة الأجير والمؤجر معا.

ويتم خلاص الاشتراكات مرة واحدة في الثلاثية، حيث خصصه المشرع بفترة أطول تقدر بـ 1 شهر، وتكون التحويلات بشبابيك المكاتب الجهوية أو المحلية أو عبر تحويلات بريدية أو بنكية.

وأفادت ضيفة البرنامج أنّ مبلغ الإشتراكات بداية من جانفي 2023 هو 66 دينار و240 في الثلاثية، معتبرة أنه مبلغ متواضع مقارنة بالمنافع التي يسديها الصندوق من خدمات العلاج بمستشفيات الصحة العمومية أو المصحات الراجعة له والحق في جراية العجز والشيخوخة وجراية الباقين بعد الوفاة إثر إستيفاء بعض الشروط، داعية الحرفيين للإنخراط لحماية أنفسهم من مخاطر الحياة وفق قولها.