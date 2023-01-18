الذوادي: مدة الانتظار في معبر رأس جدير تقلصت إلى 4 ساعات ولكن..

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وأفاد علي الذوادي لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي إذاعة اكسبراس أف أم طيلة اليوم حول الشراكة التونسية- الليبية وآفاق تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام، بأن استقرار العلاقة بين الشعبين والبلدين يرتبط بصفة مباشرة بسلاسة حركة عبور المسافرين والسلع في معبر رأس جدير.
وأضاف أن طول طابور الشاحنات بلغ حوالي 10 كلم، لتصل السلع التركية عبر البحر قبل وصول البضائع التونسية مرورا بالمعابر الحدودية، إضافة إلى معاناة المسافرين، وتم تدارس مختلف الإشكاليات واتخاذ قرارات مشتركة، سهلّت العملية نسبيا مقارنة بالفترة الماضية.
وأشار ضيف برنامج الشارع التونسي، إلى أن معبر رأس جدير هو الشريان الحيوي بين تونس وليبيا، ولا يجب أن يكون رهينة لاعتبارات سياسية واجتماعية أو غيرها.
وأضاف أن 5 آلاف سيارة تمر يوميا عبر معبر راس جدير وأكد أن الجوانب الفنية فيها تعطيلات كبيرة، واعتبر أن معبر رأس جديد يبقى دون انتظارات ومتطلبات المواطن التونسي والليبي رغم التحسينات.
وقال إنه يمكن حلحلة جزء كبير من المشاكل عبر رقمنة الإجراءات وقال إن مدة الانتظار في معبر راس جدير تقلصت من 7 إلى 4 ساعات ولكن هذا يبقى دون المأمول.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أفاد الخبير في الشأن العقاري فوزي العيادي اليوم الأربعاء 18 جانفي 2023، بأن القانون التونسي يخوّل لليبيين تملّك المؤسسات والأراضي الموجهة للاستثمار في تونس، وذلك استجابة لحاجة الليبيين للتملك في تونس سواء بسبب توجههم لتلقي العلاج في تونس أو غيرها من الأسباب. وأشار الخبير في الشأن العقاري فوزي العيادي لدى حضوره في برنامج الشارع التونسي، في إطار برمجة خاصة تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم طيلة اليوم حول الشراكة التونسية- الليبية […]
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