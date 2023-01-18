play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

الأخبار

الذوادي: مدة الانتظار في معبر رأس جدير تقلصت إلى 4 ساعات ولكن..

todayيناير 18, 2023

Background
share close

اعتبر أمين عام الغرفة المشتركة التونسية الليبية علي الذوادي اليوم الأربعاء 18 جانفي 2023 أن معبر رأس جدير، هو أهم مشكلة في العلاقات التونسية الليبية ويمثل معضلة، مضيفا أن كل ما يتعلق بالجانب الصحي والتجاري بمر عبر هذا المعبر.

وأفاد علي الذوادي لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي إذاعة اكسبراس أف أم طيلة اليوم حول الشراكة التونسية- الليبية وآفاق تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام، بأن استقرار العلاقة بين الشعبين والبلدين يرتبط بصفة مباشرة بسلاسة حركة عبور المسافرين والسلع في معبر رأس جدير.

وأضاف أن طول طابور الشاحنات بلغ حوالي 10 كلم، لتصل السلع التركية عبر البحر قبل وصول البضائع التونسية مرورا بالمعابر الحدودية، إضافة إلى معاناة المسافرين، وتم تدارس مختلف الإشكاليات واتخاذ قرارات مشتركة، سهلّت العملية نسبيا مقارنة بالفترة الماضية.

وأشار ضيف برنامج الشارع التونسي، إلى أن معبر رأس جدير هو الشريان الحيوي بين تونس وليبيا، ولا يجب أن يكون رهينة لاعتبارات سياسية واجتماعية أو غيرها.

وأضاف أن 5 آلاف سيارة تمر يوميا عبر معبر راس جدير وأكد أن الجوانب الفنية فيها تعطيلات كبيرة، واعتبر أن معبر رأس جديد يبقى دون انتظارات ومتطلبات المواطن التونسي والليبي رغم التحسينات.

وقال إنه يمكن حلحلة جزء كبير من المشاكل عبر رقمنة الإجراءات وقال إن مدة الانتظار في معبر راس جدير تقلصت من 7 إلى 4 ساعات ولكن هذا يبقى دون المأمول.

الكاتب: Asma Mouaddeb

مقالات مماثلة

المقال السابق

فوزي العيادي
insert_link

الأخبار

فوزي العيادي: “الإدارة التونسية كلاسيكية ولا تتعامل مع المستثمر الأجنبي كشريك”

أفاد الخبير في الشأن العقاري فوزي العيادي اليوم الأربعاء 18 جانفي 2023، بأن القانون التونسي يخوّل لليبيين تملّك المؤسسات والأراضي الموجهة للاستثمار في تونس، وذلك استجابة لحاجة الليبيين للتملك في تونس سواء بسبب توجههم لتلقي العلاج في تونس أو غيرها من الأسباب. وأشار الخبير في الشأن العقاري فوزي العيادي لدى حضوره في برنامج الشارع التونسي، في إطار برمجة خاصة تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم طيلة اليوم حول الشراكة التونسية- الليبية […]

todayيناير 18, 2023

تعليقات (0)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

التسجيلات

0%