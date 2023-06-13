المزيو: “التحول الرقمي في منظومة العدالة مشروع تاريخي”

قال عميد المحامين حاتم المزيو اليوم الثلاثاء 13 جوان 2023، إنّ “التحول الرقمي مشروع هام انتظرناه منذ سنوات، وهو تحت إشراف وزارة العدل بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمحامين ومجلس أوروبا في إطار التعاون الدولي”.

وأضاف المزيو في تصريح لبرنامج اكسبراسو “هذا المشروع تاريخي في منظومة العدالة التونسية، وقد إنطلق منذ 2009 غير أنه تخلف وتأخر كثيرا، ومع وزيرة العدل لمسنا حسما وإرادة كبيرة لتفعيله”.

وتابع قائلا “من غير المعقول أن تكون تونس الدولة الوحيدة من بين بلدان الجوار التي تتخلف عن ركب التطور الرقمي الذي أصبح معيارا لتصنيف العدالة وتطورها في أي بلد”.

وأفاد المزيو بأنّ العمل بمشروع التحول الرقمي بدأ في 3 محاكم إبتدائية بزغوان ونابل وقرمبالية، حيث سيتم رقمنتها بالكامل بداية بنشر القضايا وتبادل التقارير بين المحامين وغيرها.

وأضاف “هذا تطور كبير جدا ومكسب هام سيخفف عبئا ومعاناة يومية ويحل إشكاليات عديدة، كما سيساهم في تحسين مردودية القاضي والمحامي وكاتب المحكمة وسيتقلص الزمن القضائي”.

هذا في إنتظار أن يتم تعميم التجربة على كل محاكم الإستئناف والتعقيب خلال السنة القضائية المقبلة من خلال النسخة الثالثة والأخيرة.

وسيتم خلال هذا الأسبوع تكوين كافة المتعاملين بالمنصة من كتبة وقضاة ومحامين، وفق المزيو الذي أكّد العمل بهدف الوصول إلى العدالة الذكية.

وكانت وزيرة العدل ليلى جفال، قد أكّدت أمس الاثنين أن المنظومة الجديدة للتبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية المعروفة اختصارا بـ J-Share “تمثّل إحدى أهم لبنات الرقمي للعدالة ونقطة تحول غير مسبوقة ستغير وجه القضاء التونسي من العدالة الورقية إلى العدالة الرقمية”.

كما بيّنت في كلمة افتتحت بها أشغال أولى الدورات التكوينية المتعلقة باستعمال هذه المنظومة “أن المنصة الجديدة تمثل وسيلة آمنة وفعالة للتبادل السريع للوثائق والمستندات القضائية بين المحاكم والمتعاملين معها وفيما بينها”.

وأضافت “تم تصميمها بناء على متطلبات عمل المحاكم واحتياجات النظام القضائي مع الحرص على احترام الإجراءات القانونية” ،وفق ما جاء في بلاغ اعلامي نشرته وزارة العدل مساء الإثنين.