المنصري: “الهيئة طلبت من رؤساء المراكز عدم تقديم النسب الاولية”

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وأشار المنصري إلى أن الهيئة طلبت من رؤساء المراكز عدم تقديم النسب الاولية للاقتراع بهدف تقديم النسب بصفة موحدة و ليست الغاية اخفاء هذه النسب.
وللتذكير فقد أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم خلال النقطة الإعلامية الثانية للهيئة، أنّ نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية من الساعة الثامنة إلى حدود 11 صباحًا، تقدّر بـ4.71%.
لبنى بده
الكاتب: Rim Hasnaoui
أكد عبد الحق السلطاني كاتب عام جمعية ملاحظون بلا حدود، اليوم الأحد 29 جانفي 2023،، أنّ الجمعية تلاحظ الانتخابات التشريعية في دورها الثاني بـ 60 منسق حهوي، ووضع أرقام هاتفية على ذمة المواطنين. وأضاف، السلطاني، في تصريحه لإكسبراس أف أم، أنّ، أن هيئة الإنتخابات وفرت كل الموارد البشرية واللوجستية لحسن سير عملية الإقتراع، مشيرا إلى وجود منع الصحفيين من التصوير والعمل، من قبل بعض رؤساء مراكز الإقتراع. كما […]
todayيناير 29, 2023 2
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