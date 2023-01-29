المنصري: “الهيئة طلبت من رؤساء المراكز عدم تقديم النسب الاولية”

أكد محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم 29 جانفي 2023، أنّ المسار الانتخابي يمكن ان تشوبه بعض الاخلالات الغير ممنهجة.

وأشار المنصري إلى أن الهيئة طلبت من رؤساء المراكز عدم تقديم النسب الاولية للاقتراع بهدف تقديم النسب بصفة موحدة و ليست الغاية اخفاء هذه النسب.

وللتذكير فقد أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم خلال النقطة الإعلامية الثانية للهيئة، أنّ نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية من الساعة الثامنة إلى حدود 11 صباحًا، تقدّر بـ4.71%.

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