فاروق بوعسكر: نسبة الإقبال على الاقتراع ستكون أفضل من الدور الأول لهذه الأسباب..

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة الانتخابات فاروق بوعسكر اليوم 29 جانفي 2023، أن جميع المراكز فتحت في توقيتها المحدد بنسبة 100 بالمائة في 4222 مركز اقتراع و 10012 مكتب اقتراع في 131 دائرة.

وأوضح بوعسكر أنه ولأول مرة لن يتم اعتماد التوقيت الاستثنائي بالنسبة بفتح أو غلق المراكز مشيرا إلى انه قد تم إسناد 20380 بطاقة اعتماد، وبلغ عدد المسجلين 7853447، منهم 51 بالمائة إناث و49 بالمائة ذكور.

وبيّن بوعسكر ان هناك 262 مترشحا في 131 مقعدا بـ131 دائرة، منها 13 بالمائة إناث و87 بالمائة ذكور.

وبخصوص نسبة الإقبال قال بوعسكر: “نحن متفائلون بأن تكون نسبة الإقبال أفضل من الدور الأول لعدة أسباب منها تقلص عدد الناخبين والدوائر الانتخابية، فضلُا عن حرص الهيئة على اعتماد نظام لوجستي يسهل عملية الاقتراع للناخبين”.

لبنى بدّة