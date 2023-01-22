بن عياد: يجب التفكير في إنتاج أقل إستهلاكا للماء

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وبخصوص قطاع الدواجن والأعلاف، دعا رئيس المنظمة الفلاحية، إلى “ضرورة التعويل على أنفسنا في إنتاج العلف المحلي، وتوفير ما بين 40 و45 بالمائة من إستهلاكنا من الأعلاف محليا، فضلا عن التخفيف من كلفة الإنتاج” وفق تصريح إعلامي.
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الكاتب: waed selmi
أكّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة إستكمال مراجعة النصوص التشريعية لمجلة المياه من قبل لجنة مختصّة، مبينا أنه سيتم تقديم مشروع القانون لرئاسة الحكومة لعرضها على المجلس الوزاري للمصادقة. واعتبر وزير الفلاحة أمس السبت 21 جانفي 2023 لدى إشرافه على أشغال المجلس الجهوي للمياه بزغوان أنّ مجلّة المياه الجديدة ستساهم في الحد من ظاهرة الحفر العشوائي للآبار كما ستعمل على تنظيم عمل المجامع المائية. وأكد أنّ […]
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