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بن عياد: يجب التفكير في إنتاج أقل إستهلاكا للماء

todayيناير 22, 2023

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أكّد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نور الدين بن عياد ضرورة رسم إستراتيجية مستقبلية ومراجعة الخارطة الإنتاجية للمواد الفلاحية، تفاديا للأضرار الناجمة عن التغيّرات المناخية والإنحباس الحراري وشح المياه.

ودعا بن عياد  أمس السبت 21 جانفي 2023 لدى إشرافه على أشغال المؤتمر الثالث عشر للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس، إلى ضرورة التفكير في إنتاج أقل استهلاكا للماء واعتماد التكنولوجيات الذكيّة، كما دعا المواطن العادي إلى ترشيد إستهلاكه من المياه.
وتحدث بن عياد، عن المنظومات الفلاحية، على غرار منظومة إنتاج الألبان، “التّي لا يمكن تركها حتّى تنهار” مشيرا إلى أن “الحكومة سوف تتدخل في الأيام القادمة لإنقاذ هذا القطاع المعتل”.

وبخصوص قطاع الدواجن والأعلاف، دعا رئيس المنظمة الفلاحية، إلى “ضرورة التعويل على أنفسنا في إنتاج العلف المحلي، وتوفير ما بين 40 و45 بالمائة من إستهلاكنا من الأعلاف محليا، فضلا عن التخفيف من كلفة الإنتاج” وفق تصريح إعلامي.

*وات

الكاتب: waed selmi

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