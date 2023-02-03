تدشين الطريق السيارة “أ 1” قابس – مدنين – رأس جدير بطول 176 كلم

Express Radio Le programme encours
وتضمن هذا المشروع، الذي بلغت كلفته 1250 مليون دينار، 9 أقساط من بينها أربعة أقساط تربط بين قابس ومدنين على طول 84 كلم.
واشتمل هذا المشروع على مكونات عديدة من بينها ممرات علوية ومنشآت مائية كبرى وصغرى ومحولات وفضاءات للخدمات.
ويهدف المشروع، أيضا، الى استكمال جزء من الطريق السيارة المغاربية التي تربط العاصمة الموريتانية نواكشوط، بالعاصمة الليبية طرابلس مرورا بالمغرب والجزائر وتونس وإلى تطوير النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وربط العاصمة تونس بولايات الجنوب الشرقي والولايات الداخلية بالجهات الساحلية للبلاد فضلا عن تحسين ظروف الجولان وتأمين سلامة مستعملي الطريق.
وأبرز رئيس الجمهورية بالمناسبة الأهمية التي تمثلها هذه الطريق التي كانت مبرمجة منذ سبعينات القرن الماضي وتم التخلي عنها في تقريب المسافة لولايات الجنوب الشرقي، مشيرا إلى أن هذه الطريق تمثل لبنة هامة لتجسيم مشروع الطريق السيارة المغاربية والطريق السيارة التي ستربط شمال إفريقيا بجنوبها، معبرا عن يقينه بأن الشعب التونسي وفي مقدمته الشباب بوسعه تحقيق أحلامه الكبيرة.
وقد حضر موكب تدشين هذه الطريق وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري وواليي قابس ومدنين والرئيسة المديرة العامة لشركة تونس للطرقات السيارة.
*وات
الكاتب: Asma Mouaddeb
قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم الجمعة، معاقبة الملعب التونسي وهزمه جزائيا بنتيجة 2/0، بعد أحداث المباراة التي جمعته، الخميس، بالنجم الرياضي الساحلي في ملعب الهادي النيفر بباردو، بالإضافة إلى معاقبه بخوض ثلاث مباريات دون جمهور وخارج ملعبه. كما تم اتخاذ جملة من القرارات الأخرى، من بينها إحالة ملف يوسف العلمي رئيس النادي الأفريقي على لجنة التأديب والروح الرياضية بعد أحداث مباراة فريقه أمام اتحاد بن قردان.
تعليقات (0)