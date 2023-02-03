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الأخبار

تدشين الطريق السيارة “أ 1” قابس – مدنين – رأس جدير بطول 176 كلم

today03/02/2023

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دشن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الجمعة 3 فيفري 2023، بمحول عرام من معتمدية مارث، الطريق السيارة “أ 1” قابس – مدنين – رأس جدير، التي تمتد على طول 176 كلم.

وتضمن هذا المشروع، الذي بلغت كلفته 1250 مليون دينار، 9 أقساط من بينها أربعة أقساط تربط بين قابس ومدنين على طول 84 كلم.

واشتمل هذا المشروع على مكونات عديدة من بينها ممرات علوية ومنشآت مائية كبرى وصغرى ومحولات وفضاءات للخدمات.

ويهدف المشروع، أيضا، الى استكمال جزء من الطريق السيارة المغاربية التي تربط العاصمة الموريتانية نواكشوط، بالعاصمة الليبية طرابلس مرورا بالمغرب والجزائر وتونس وإلى تطوير النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وربط العاصمة تونس بولايات الجنوب الشرقي والولايات الداخلية بالجهات الساحلية للبلاد فضلا عن تحسين ظروف الجولان وتأمين سلامة مستعملي الطريق.

وأبرز رئيس الجمهورية بالمناسبة الأهمية التي تمثلها هذه الطريق التي كانت مبرمجة منذ سبعينات القرن الماضي وتم التخلي عنها في تقريب المسافة لولايات الجنوب الشرقي، مشيرا إلى أن هذه الطريق تمثل لبنة هامة لتجسيم مشروع الطريق السيارة المغاربية والطريق السيارة التي ستربط شمال إفريقيا بجنوبها، معبرا عن يقينه بأن الشعب التونسي وفي مقدمته الشباب بوسعه تحقيق أحلامه الكبيرة.

وقد حضر موكب تدشين هذه الطريق وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري وواليي قابس ومدنين والرئيسة المديرة العامة لشركة تونس للطرقات السيارة.

 

*وات

الكاتب: Asma Mouaddeb

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