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إقتصاد

صندوق النقد.. موعدا جديدا لدراسة ملف تونس

today11/04/2023 792

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سيحدد صندوق النقد الدولي موعدا جديدا لدراسة ملف تونس من قبل مجلس ادارته وذلك بالتشاور مع السلطات التونسية، حسب ما صرحت به المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، وفاء عمر يوم الاثنين 10 أفريل 2023 بواشنطن.

 

 

واضافت عمر، على هامش اجتماعات الربيع لعام 2023 لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى المنعقدة بواشنطن من 10 الى 16 افريل الجاري، “ان الصندوق يبقى ملتزما تجاه تونس، خلال اجتماعات الربيع”.

 

 

واوضحت “ان السلطات التونسية حققت تقدما في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، الذي وضعته” مشددة على ان نجاح برنامج الاصلاحات يتطلب انخراط مختلف الاطراف الفاعلة في البلاد بالاضافة الى دعم شركاء التنمية.

 

 

وكان صندوق النقد الدولي قد حذف ملف تونس من روزنامة اجتماعات مجلس ادارته المبرمجة يوم 14 ديسمبر 2022 وهو ما اخر حصولها على تمويلات تحتاجها لتمويل ميزانيتها، رغم توصلها إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق مع تونس للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 1,9 مليار دولار.

 

وللإشارة فقد أكد رئيس الجمهورية،  على أن الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي إلى مزيد التفقير مرفوضة في علاقة باتفاق صندوق النقد الدولي، وأشار إلى “ضرورة التعويل على أنفسنا”.

 

وقد تراجعت سندات العملة الصعبة  الصادرة عن تونس بنحو 4.6 سنتات، بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد شروط برنامج متعثر قيمته 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وات

الكاتب: Rim Hasnaoui

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