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الأخبار

قفصة: البنك التونسي للتضامن يمنح 8.7 مليون دينار للمعطلين عن العمل

todayيناير 23, 2023

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منح البنك التونسي للتضامن فرع قفصة 8.789 مليون دينار لفائدة المعطلين عن العمل من أصحاب المشاريع.

وأفاد رئيس فرع بنك التضامن بقفصة صابر الجريدي بأنّ الموافقات على القروض التشجيعية  شملت 530 مشروع إحداث وتوسعة خلال سنة 2022 في قطاعات الفلاحة والصناعات التقليدية والمهن الصغرى والخدمات، كما وفرت هذه المشاريع حوالي 860 مواطن شغل.

وقال الجريدي إنّ الفرع الجهوي للبنك بقفصة سيسعى خلال سنة 2023 إلى الترفيع في تمويلات القروض المسندة لفائدة باعثي المشاريع لتصل إلى 600 مشروع بغاية توفير 900 موطن شغل جديد.

 

حسام الدلالي

الكاتب: waed selmi

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