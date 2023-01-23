قفصة: البنك التونسي للتضامن يمنح 8.7 مليون دينار للمعطلين عن العمل

Express Radio Le programme encours
وأفاد رئيس فرع بنك التضامن بقفصة صابر الجريدي بأنّ الموافقات على القروض التشجيعية شملت 530 مشروع إحداث وتوسعة خلال سنة 2022 في قطاعات الفلاحة والصناعات التقليدية والمهن الصغرى والخدمات، كما وفرت هذه المشاريع حوالي 860 مواطن شغل.
وقال الجريدي إنّ الفرع الجهوي للبنك بقفصة سيسعى خلال سنة 2023 إلى الترفيع في تمويلات القروض المسندة لفائدة باعثي المشاريع لتصل إلى 600 مشروع بغاية توفير 900 موطن شغل جديد.
حسام الدلالي
الكاتب: waed selmi
أكد العياشي الهمامي منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، اليوم الإثنين 23 جانفي 2023، أنه تم إيداع 37 شكاية جزائية فردية باسم القضاة المعفيين ضد وزيرة العدل وذلك من أجل عدم تنفيذ الأحكام التي صدرت لفائدتهم من المحكمة الإدارية. وقال الهمامي خلال نقطة إعلامية أمام قصر العدالة بتونس العاصمة، "إنّ الوزيرة ارتكبت جريمة طبقا للفصل 315 من المجلة الجزائية والذي يجبرها على تنفيذ الأحكام القضائية. واتهم العياشي وزيرة العدل ليلى […]
تعليقات (0)