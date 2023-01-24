كاتب عام الجامعة العامة للنقل: الإضراب العام مازال قائما

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وأضاف أن الوفد الممثل لرئاسة الحكومة ووزارة المالية امتنع عن امضاء محضر الجلسة وفق تعبيره.
من جهته أكد الامين العام المساعد لاتحاد الشغل، صلاح الدين السالمي، أن الاضراب ليس “شهوة” بل وسيلة دستورية يلتجأ لها الاتحاد في آخر المطاف وعند انسداد كل الحلول على حد تعبيره.
وقال السالمي، “إن هذه الحكومة لا تؤمن بالحوار والتفاوض.. وأنّ مطالب جامعة النقل قديمة ومضمنة في اتفاقيات سابقة”.
واستنكر السالمي، ما وصفه بالوضعية الكارثية التي بلغتها المؤسسات العمومية، وعدم وجود أي نية من طرف السلطة التنفيذية لاصلاح هذه المؤسسات وفق تعبيره، مجددا رفض الاتحاد التفويت في هذه المؤسسات العمومية.
كما أعلن الامين العام المساعد، عن انعقاد جلسة تفاوضية منتصف نهار اليوم بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية.
هذا وينفذ ديوان الطيران المدني الإضراب العام بداية من الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء.
ريم الحسناوي
الكاتب: waed selmi
أفاد عبد اللطيف حمودة رئيس بلدية النفيضة ورئيس مجمع منتجي الطاقات المتجددة بمنظمة كونكت اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 بأنّ أكثر من 30 بالمائة من ميزانية البلدية مخصصة للطاقة رغم وجود فرص للتحول إلى الطاقات المتجددة. وتحدث رئيس بلدية النفيضة خلال حضوره اليوم في برنامج اكسبراسو عن إحداث لجنة الطاقات المتجددة نظرا لقيمة الطاقة والإنتقال الطاقي. وأشار إلى أنه تم وضع إستراتيجية للطاقات المتجددة منذ 2015 وكان يتوقع تحقيق نسبة […]
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