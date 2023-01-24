كاتب عام الجامعة العامة للنقل: الإضراب العام مازال قائما

أكد كاتب عام الجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي، اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 إن اضراب قطاع النقل المقرر تنفيذه يومي الأربعاء والخميس 25 و26 جانفي الجاري مازال قائما وذلك بعد فشل جلسة التفاوض التي انعقدت مساء أمس، بمقر وزارة النقل وتواصلت لأكثر من 13 ساعة.

وأضاف أن الوفد الممثل لرئاسة الحكومة ووزارة المالية امتنع عن امضاء محضر الجلسة وفق تعبيره.

من جهته أكد الامين العام المساعد لاتحاد الشغل، صلاح الدين السالمي، أن الاضراب ليس “شهوة” بل وسيلة دستورية يلتجأ لها الاتحاد في آخر المطاف وعند انسداد كل الحلول على حد تعبيره.

وقال السالمي، “إن هذه الحكومة لا تؤمن بالحوار والتفاوض.. وأنّ مطالب جامعة النقل قديمة ومضمنة في اتفاقيات سابقة”.

واستنكر السالمي، ما وصفه بالوضعية الكارثية التي بلغتها المؤسسات العمومية، وعدم وجود أي نية من طرف السلطة التنفيذية لاصلاح هذه المؤسسات وفق تعبيره، مجددا رفض الاتحاد التفويت في هذه المؤسسات العمومية.

كما أعلن الامين العام المساعد، عن انعقاد جلسة تفاوضية منتصف نهار اليوم بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية.

هذا وينفذ ديوان الطيران المدني الإضراب العام بداية من الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء.

ريم الحسناوي