ندوة وطنية للتباحث حول النظام السياسي الأمثل في تونس

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وأكدت الأستاذة بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس منى كريم الدريدي أهمية هذه الندوة الوطنية لمناقشة المراحل التي مرت على تونس من التجارب الدستورية.
وفي هذا الإطار أكدت أستاذة القانون الدستوري أن من بين مطالب الثورة إلغاء النظام الرئاسي ليتحول فيما بعد إلى نظام مجلسي يهيمن فيه مجلس نواب الشعب على كل مؤسسات الدولة.
وأوضحت أن هذه الندوة فرصة لطرح أفكار عامة للمخبر حول النظام السياسي الأمثل لتونس بقطع النظر عن دستور 2014 أو دستور 2022، ليكون هناك توازن بين السلط ويقوم على المسؤولية السياسية والذي يتماشى مع واقع المجتمع التونسي ومع التاريخ السياسي لتونس.
وأضافت “هذا لا يمكن تحقيقه إلا بتنقيح النظام الإنتخابي بصفة تجعل البرلمان يقوم على أغلبية واضحة ومريحة وأغلبية عقلانية”.
أسامة الصويعي
الكاتب: waed selmi
قال محمد علي البوغديري عضو مبادرة لينتصر الشعب اليوم الخميس 26 جانفي 2023، "نحن أبناء 25 جويلية 2021، نزلنا إلى الشارع للمطالبة بوضع حد لمهزلة البرلمان وإنقاذ البلاد من وضعية تعيسة أساءت لتونس في الداخل والخارج". وأضاف البوغديري خلال إستضافته في برنامج لكسبراس " نحن متمسكون بالذهاب قدما في هذا المسار إلى حين إنجاحه وإخراجه من الوضع الإستثنائي". واعتبر أنه "رغم الطباطؤ والتعثر توجد نوايا صادقة وإيجابية من قبل رئيس […]
todayيناير 26, 2023 3
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