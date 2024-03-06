“innov’i”: مشروع هام لتعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار في تونس

قال Ahcène Gheroufella مدير مشروع إينوفي “innov’i” بتونس اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، على هامش تنظيم المنتدى الجهوي الأول للتمويل التشاركي بولاية سوسة، إن Innov’I هو برنامج يهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار في تونس.

ويتولّى الاتحاد الأوروبي تمويل البرنامج وتشرف على تنفيذه مؤسّسة خبراء فرنسا (Expertise France)، منذ 4 سنوات.

ويعمل المشروع على تقديم المرافقة الفنية والمالية لمنظومة الابتكار والتجديد، حيث تم منذ 2019 تمويل 30 هيكل دعم من ضمنها مؤسسات عمومية وخاصة، وأيضا في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتحدث المسؤول عن مشروع المساعدة التقنيّة للشراءات العموميّة المتّصلة بالابتكار الذي انطلق في شهر مارس 2020، والذي يقوم على ثلاثة محاور: إضفاء الحرفيّة على وظيفة الشراءات الابتكاريّة؛ تكييف وتحسين التنظيم اعتمادا على أفضل الممارسات الدوليّة؛ والتواصل بشأن قصص النّجاح.

ويمثل المشروع فرصة للشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لتسويق منتجاتها عبر الشراءات العمومية.

التمويل التشاركي crowdfunding

كما تطرق أيضا إلى موضوع التمويل التشاركي crowdfunding، والذي شهد تطورا في تونس بفضل شراكة استثنائية مع وكالة النهوض بالصناعة وأيضا بقية الشركاء العموميين والخواص، وفق تأكيده.

ولفت إلى أنه تم دعم حوالي 1000 مؤسسة ناشئة بشكل غير مباشر، ومرافقة حوالي 1400 طالب وتلميذ في تطوير قدراتهم الابتكارية وبعث مشاريعهم الخاصة.

كما شدد على أن هذه التدخلات المستمرة تجعل من مشروع innovi ليس فقط مشروع شراكة ومرافقة وإنما أيضا فاعلا هاما في هذه المنظومة، مشيرا إلى أنه تم عقد لقاءات وحوارات وتبادل مع الشركاء من ذلك وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والبنك المركزي وصندوق الودائع والأمانات، إلى جانب الفاعلين في القطاع وذلك لتمويل المشاريع وإيجاد الحلول للإشكاليات الراهنة خاصة فيما يتعلق بالنفاذ إلى التمويل.

مشروع greenovi

وتحدث Ahcène Gheroufella، عن مشروع greenovi، لدعم الابتكار والتجديد وريادة الأعمال البيئية في تونس، وهو مشروع مُمول من الاتحاد الأوروبي وتُنفذه مؤسسة Expertise France بالتعاون مع مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة ووزارة البيئة ووزارة الاقتصاد والتخطيط.

وأبرز أن هذا المشروع يهم المؤسسات الناشئة وأيضا المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين، حيث يتواصل تنفيذه، معبرا عن أمله في أن يستجيب للتطلعات والانتظارات خاصة في ريادة الأعمال في المجال البيئي والتنمية المستدامة.