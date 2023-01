Les créances des entreprises publiques envers l’Etat en Tunisie augmentent de 6% en 2021

Le ministère des Finances a révélé que les créances des entreprises publiques envers l’Etat ont augmenté de 6% en 2021 par rapport à 2020, principalement en raison de l’augmentation des créances de l’Office des céréales et de la pharmacie centrale, totalisant environ 0,373 milliard de dinars. Le ministère des Finances a également indiqué dans un récent rapport sur les créances des entreprises publiques envers l’Etat que ces créances ont enregistré une croissance continue entre 2019 et 2021, atteignant en 2021 environ 9,8 milliards de dinars contre 8,4 milliards de dinars en 2019.

Le ministère des Finances a évalué les créances de l’Etat auprès de l’Office des céréales à environ 0,216 milliard de dinars pour 2021, tandis que la dette de la pharmacie centrale de la Tunisie s’élevait à environ 0,157 milliard de dinars. Les subventions non remboursables représentent environ 68,1% de l’ensemble des créances des entreprises auprès de l’Etat pour 2021, soit environ 6,7 milliards de dinars.

La société tunisienne d’électricité et de gaz a été classée première pour les créances des entreprises publiques, avec un montant de 2,6 milliards de dinars, bien que ce montant soit sujet à modification en fonction des discussions en cours entre le ministère des Finances et la société tunisienne d’électricité et de gaz sur le montant.

L’Office des céréales a été classé deuxième pour les créances envers l’Etat, avec environ 2,2 milliards de dinars, suivi de la Société tunisienne des industries de l’huile avec environ 1,5 milliard de dinars. Le rapport est basé sur les états financiers de l’année 2020, plutôt que ceux de 2021, car la plupart des entreprises publiques ne les avaient pas encore fournis au moment de la préparation du rapport. Les textes légaux et réglementaires imposent aux entreprises publiques de publier leurs états financiers dans un délai maximum d’un mois après la fin de l’exercice financier.