Hatem Zaara : le marché libyen pourrait ajouter un point de croissance à la Tunisie

Le directeur général de la Banque tuniso-libyenne (BTL) Hatem Zaara, était l’invité de l’émission Expresso mercredi 18 janvier 2023. A cette occasion, il a déclaré que le marché libyen est l’extension naturelle du marché tunisien. Il a ajouté qu’il ne voit aucun développement du marché tunisien sans le marché libyen. Il a également indiqué que travailler sur le marché libyen peut ajouter un point de croissance au moins à la Tunisie.

En marge de l’exposition tuniso-libyenne à Misrata et à l’occasion de la couverture spéciale assurée par Express FM, Hatem Zaara a indiqué que la participation de la partie financière et bancaire, le conseil et l’accompagnement des investisseurs peuvent pousser la croissance des deux côtés de la frontière.

Le responsable a également fait part de la volonté de mettre en place un centre pour les exportateurs tunisiens en Libye afin de les accompagner et de les soutenir financièrement. Il a considéré que la Banque tuniso-libyenne est un modèle de réussite d’un partenariat entre les deux pays. « Il faut accélérer la construction du partenariat tuniso-libyen afin de conquérir l’Afrique sub-saharienne », a-t-il recommandé.

Le directeur général adjoint de la banque, Abdelmajid Mohamed Magouri, a souligné, dans sa déclaration à Expresso, l’importance de la coopération entre les secteurs bancaires tunisien et libyen afin de conquérir les marchés africains. Il a ajouté que la BTL serait présente à travers ses différentes filières.