Météo du jeudi 26 janvier

Communiqués

Le Country Manager d’Adecco Tunisie Mehdi AYADI et le DGA de Express FM Faissal BEDBEBIS représentants respectivement, la société Adecco Tunisie, filiale du groupe The Adecco Group ; leader mondial des solutions en ressources humaines et Express FM, la première radio business en Tunisie s’unissent par la signature d’une convention de partenariat en date du 19 janvier 2023, pour la co-production d’une nouvelle émission radio qui s’intitule "Carrière Emploi by Adecco, […]