Météo du mercredi 18 janvier

Des pluies parfois orageuses sont prévues en ce mercredi 18 janvier 2023 au nord du pays. Ces pluies peuvent être abondantes sur les côtes nord du pays avec des chutes limitées de grêle. La neige peut également faire son apparition sur les hauteurs à partir de la nuit prochaine.

Les vents restent forts près des côtes et au sud du pays et les bulletins d’alerte restent en vigueur concernant la navigation et la pêche maritime. La mer sera très agitée.

Les températures vont également baisser à l’ouest du pays où les maximales varieront entre 8 et 14 degrés. Elles varieront entre 18 et 24 degrés à l’est du pays, selon les prévisions de l’institut national de la météorologie.