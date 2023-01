Ons Jabeur, troisième mondiale

La tenniswoman tunisienne, Ons Jabeur, a perdu la deuxième place au classement mondial WTA paru lundi 30 janvier 2023. Elle est désormais troisième mondiale après l’Australian Open, premier des quatre tournois du Grand Shelem.

L’élimination de Ons Jabeur au deuxième tour devant la tchèque Markita Vandrossova et le fait que Sabalenka ait remporté le tournoi ont coûté la deuxième place à la Tunisienne. La polonaise Iga Swiatek conserve la tête du classement. L’américaine Jessica Pegola et la française Caroline Garcia occupent les quatrième et cinquième places.