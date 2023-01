UGTT : Nous menons un dialogue sérieux avec des partenaires historiques

Dans un communiqué publié jeudi 19 janvier 2023, l’Union générale du travail de Tunisie (UGTT) a déclaré mener un dialogue sérieux avec des partenaires historiques de la société civile pour concevoir un projet national permettant de sortir de la crise multidimensionnelle actuelle. Ce projet sera soumis aux autorités et à tous les acteurs politiques et sociaux pour sauver le pays et ouvrir un chemin pour remettre le pays sur la voie de la construction démocratique et institutionnelle ainsi que sur la voie de la croissance, du travail et de la construction loin de tout despotisme ou retour à la situation d’avant le 25 juillet 2021.

Selon le même communiqué, l’UGTT affirme que la loi de finances 2023 était complètement déconnectée de la réalité économique et sociale du pays. Selon la centrale, il n’y a aucune vision et une soumission aux conditions du Fonds monétaire international qui portent atteinte aux citoyens et aux entreprises à travers l’augmentation des impôts.

L’UGTT a considéré que la loi de finances était une preuve que l’État se dirigeait vers la suppression graduelle de la compensation. Ceci engendrera une accélération de l’appauvrissement de la classe moyenne en l’absence d’un consensus autour du système de compensation. Elle a mis en garde contre les risques d’intensification de la contestation sociale et des tensions en l’absence d’une alternative adéquate à la levée des compensations.