COMMUNIQUE DE PRESSE

Premier centre d’excellence africain spécialisé dans la cicatrisation

Pour que l’amputation ne soit pas une fatalité et que le diabète ne rime pas avec handicap

L’Association Tunisienne de Plaies et Cicatrisations annonce aujourd’hui, vendredi 10 février 2023, en présence de respectivement le ministre tunisien de la Santé, le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi et de leurs homologues africains, le lancement du premier centre Africain spécialisé dans la formation des professionnels de la santé au traitement des pieds diabétiques, des escarres et autres problèmes de cicatrisation.

14 pays africains prennent part à la conférence du lancement du centre, représentés par les ministres de la santé, les conseillers techniques des ministres, les directeurs généraux et médecins.

La plaie du pied est une complication particulièrement grave dans la mesure où 5 à 10 patients diabétiques sur 100 risquent une amputation de membre inférieur si les mesures de prévention ne sont pas mises en œuvre à temps.

Le « Centre d’Excellence LR en Cicatrisation » permettra de mettre les médecins tunisiens et africains au diapason des avancées technologiques dans ce domaine, de prodiguer les meilleurs soins aux patients, de réduire le taux d’amputation des membres inférieurs et de limiter les dépenses de santé.

L’ouverture du centre, usant de techniques avancées, marquera un tournant dans le traitement des lésions (pied diabétique, brûlures, escarres…). Le choix de Tunis pour l’abriter apportera un plus aux cadres médicaux et paramédicaux nationaux et africains qui pourront profiter des formations dédiées aux complications liés au diabète.

Le Dr Rami Ben Salah, a déclaré que : « Mettre en place cette formation Certifiante dans un domaine de « NICHE » médicale où la demande à l’échelle mondiale est en accroissement continue et contraste avec un manque de standards est une première dans notre région. Ce centre pilote en Afrique et dans la région francophone assurera le développement des compétences des professionnels de la santé Tunisiens et Africains en vue d’optimiser la prise en charge des patients souffrant de pied diabétique et autres plaies. Il permettra de rehausser notre image en tant que leaders dans ce domaine et exportateurs de services de soins ».

La formation dans ce centre est gratuite aussi bien pour les Tunisiens que les étrangers et se basera sur les cours et les workshops par simulation.

Dr Ramy Ben Salah est le président de l’Association Tunisienne des Plaies et Cicatrisations. Il s’est donné pour mission de collaborer avec ses confrères pour optimiser la prise en charge des patients porteurs de diverses plaies en particulier les pieds diabétiques, escarres et brûlures et de réduire le taux d’amputation des membres. Il préside aussi un important groupe de travail national sur le pied diabétique placé sous l’égide de l’Instance Nationale de l’Evaluation et de l’Accréditation en Santé.

L’association Tunisienne des Plaies et Cicatrisations (ATPC) a été fondée en 2012 dans le but d’apporter à tous les professionnels de la santé son expertise dans le domaine de la cicatrisation des plaies dans un contexte national et mondial marqué par un accroissement du nombre de patients atteints de pieds diabétiques et d’escarres.

Conscients de l’importance de la formation et du développement professionnels continus dans l’optimisation de la prise en charge des patients et la réduction du taux d’amputations et soucieux d’apporter les réponses pertinentes aux besoins de ce type de formation, l’ATPC a œuvré ardemment en partenariat avec LR pour la mise en place du premier centre Africain dédié à cette formation.