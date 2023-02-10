الحبيب كراولي: “الرقمنة لم تعد خيارا.. والتشريعات البنكية معقدة”

اعتبر الحبيب كراولي، رئيس نادي مسيري البنوك الإفريقية اليوم الجمعة 10 فيفري 2023، أنّ انعقاد الدورة 34 للأيام السنوية للنادي في تونس، هو رسالة مهمة في الظرف الذي تمر به بلادنا، وبمثابة الرمزية بأن تونس مازالت تتميز بالجاذبية والمصداقية في المجال المالي والبنكي والابتكار.

واعتبر كراولي، أن هذا اللقاء السنوي هو فرصة لإرساء علاقات عضوية وشراكة دائمة بين مختلف الدول، مبيّنا أنه تم تناول مدى تطابق التشريعات البنكية، مع مقتضيات تمويل الاقتصاد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأضاف رئيس نادي مسيري البنوك الافريقية، أن التشريعات البنكية أصبحت معقدة، وتمنع قدرة البنوك على تمويل الاستثمار.

وأعلن كراولي، أن اليوم الثالث لأشغال المنتدى سيتم تخصيصها لزيارات سياحية لعدة أماكن تونسية، لفتح آفاق أمام رجوع السياحة التونسية.

وأضاف، الحبيب كراولي، أنه تم تناول موضوع الرقمنة والقطاع البنكي، قائلا “الرقمنة اليوم لم تعد خيارا.. وكيفية التصدي لاستعمالها غير القانوني للموارد البنكية”.

من جهته أكد، ظافر سعيدان، مستشار مالي في نادي مسيري البنوك الإفريقية، أن الرقمنة أصبحت من أساسيات القطاع البنكي، مبيّنا أن تغيير طريقة العمل نحو اقتصاد مستدام ومتطور يتطلب الرقمنة، بالتوازي، مع المسؤولية الاجتماعية القطاع البنكي.

وأشار، سعيدان، إلى وجود “تعقيدات تشريعية في تونس، تعيق مواكبة “الديجتال”، والرقمنة.. والذي يتم مناقشته صلب النادي” وفق قوله.

وبيّن، أنه سيتم في اختتام أشغال المنتدى، الخروج بجملة من التوصيات ليتم رفعها وتقديمها للمسؤولين في الدولة.

ريم الحسناوي