وزير التربية: “صرف أجور أكثر من 4500 أستاذ نائب”

Express Radio Le programme encours
كما أكد البوغديري أن التفاوض متواصل مع الجهات النقابيّة ويمكن التوصل إلى إتفاق قبل إرجاع أعداد الثلاثي الثاني قائلا “لن يقبل أي طرف بسنة بيضاء”.
بالاضافة إلى ذلك، دعا وزير التربية التونسيين والتونسيات إلى المشاركة بكثافة في الاستشارة الوطنية حول إصلاح التعليم التي تهدف إلى تشخيص أزمة التعليم وإيجاد حلول بديلة حسب قوله.
ويجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أذن يوم الجمعة الفارط بتكوين لجنة لإعداد مشروع نصّ استشارة تتعلق بإصلاح التربية والتعليم.
*رانية رزيق
الكاتب: Asma Mouaddeb
قال محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اليوم الإثنين 10 أفريل 2023، إنّ المرور إلى تطبيق القانون الجديد المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات مثل ثورة كبيرة فيما يتعلق بالسلامة الصحية. وأوضح في تصريح لبرنامج اسكبراسو أن القانون 117 لحماية المستهلك الذي كان يطبق سابقا لا يأخذ بعين الإعتبار إستمرارية المحافظة على النوعية. وأضاف "القانون الجديد بني على تقييم المخاطر والحيطة والحذر وحسن التصرف في المواد الغذائية، حيث يتفرض […]