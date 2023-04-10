وزير التربية: “صرف أجور أكثر من 4500 أستاذ نائب”

أعلن وزير التربية محمد البوغديري اليوم الإثنين 10 أفريل 2023، على هامش انطلاق اختبارات التربية البدنيّة لتلاميذ البكالوريا بالملعب الوطني لألعاب القوى برادس، أنه سيتم صرف أجور أكثر من 4500 أستاذ نائب قبل نهاية شهر أفريل.

كما أكد البوغديري أن التفاوض متواصل مع الجهات النقابيّة ويمكن التوصل إلى إتفاق قبل إرجاع أعداد الثلاثي الثاني قائلا “لن يقبل أي طرف بسنة بيضاء”.

بالاضافة إلى ذلك، دعا وزير التربية التونسيين والتونسيات إلى المشاركة بكثافة في الاستشارة الوطنية حول إصلاح التعليم التي تهدف إلى تشخيص أزمة التعليم وإيجاد حلول بديلة حسب قوله.

ويجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أذن يوم الجمعة الفارط بتكوين لجنة لإعداد مشروع نصّ استشارة تتعلق بإصلاح التربية والتعليم.

*رانية رزيق