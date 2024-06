Ahmed Hachani : il faut investir dans la jeunesse

Le chef du gouvernement Ahmed Hachani a souligné, ce mardi 11 juin 2024, la nécessité de redonner espoir à la jeunesse tunisienne, capable d’apporter des solutions à la Tunisie.

Il a insisté, à l’occasion du lancement de la « Stratégie nationale pour la jeunesse à l’horizon 2035 », l’importance d’investir dans la jeunesse et de faire des défis qu’elle rencontre des opportunités.

Ahmed Hachani a déclaré que la Tunisie grouille de jeunes talents hautement compétents et citant le départ de pas moins de 6500 ingénieurs tunisiens vers l’Europe, plus précisément l’Allemagne et la France, Hachani a fait savoir que le coût de formation des ingénieurs s’élève à environ 400 millions de dinars par an.

Dans ce cadre, il a indiqué que la Tunisie a misé, depuis son indépendance, sur son capital humain, en misant sur l’éducation et la santé.