Ahmed Karam : Il faut se conformer aux recommandations de Moody’s

L’ancien président de l’association professionnelle des banques et des établissements financiers, Ahmed Karam, a déclaré, lundi 30 janvier 2023, que la décision de l’agence Moody’s d’abaisser la note souveraine de la Tunisie de Caa1 à Caa2 est un choc mais qui est attendu.

Dans son intervention dans l’émission Expresso, Ahmed Karam a déclaré que la faillite de l’Etat est possible si les réformes nécessaires ne sont pas mises en place. Une situation de laquelle nous sommes proches, selon ses dires.

L’invité d’Expresso a également insisté sur la nécessité d’appliquer les recommandations de Moody’s précisant que la situation actuelle aura des effets néfastes sur l’énergie et sur l’importation de marchandises et de services, ainsi que sur le dinar tunisien. Il a également souligné la possibilité que la Tunisie perde la confiance des institutions et des bailleurs de fonds, ce qui impactera négativement le stock de devises nécessaire au paiement des dettes du pays.

Ahmed Karam a insisté sur la nécessité d’entamer les réformes nécessaires pour dépasser cette situation et éviter le pire à la Tunisie.