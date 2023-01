Le Club Africain conteste la désignation des arbitres

Dans un communiqué publié vendredi 20 janvier 2023, le Club Africain a contesté la désignation de l’arbitre Walid Jeridi pour le match comptant pour la deuxième journée retour qui doit l’opposer à l’Union sportive monastirienne.

Le Club Africain a souligné le fait que la commission de l’arbitrage au sein de la fédération tunisienne de football a ignoré ses correspondances officielles pendant trois saisons refusant la désignation de Walid Jeridi aux matchs joués par le club.

Le comité directeur du CA dit être obligé de faire parvenir sa voix à travers la page officielle pour éclairer l’opinion publique et son public. Le Club Africain aurait été victime de décisions fallacieuses qui ont impacté le résultat de certains matchs. La réalité a montré que la contestation résulte d’erreurs commises par cet arbitre et donne lieu à des sanctions visant les joueurs et les responsables.

Le Club Africain invite la commission de l’arbitrage et toutes les parties prenantes à la neutralité et à la vigilance pour le reste des matchs du championnat tout en enregistrant une contestation officielle de la désignation de l’arbitre Walid Jeridi.