Le président de l’association de sauvegarde de la ville de Monastir déplore l’état du palais de Bourguiba

Le froid va se poursuivre en ce mercredi 25 janvier 2023. Les températures maximales varieront entre 5 et 12 degrés et atteindront localement 14 degrés au centre-est du pays et au sud. Le verglas caractérisera les premières heures de la journée à l’ouest du pays. Le ciel sera couvert avec des pluies éparses au sud du pays. Ces mêmes pluies concerneront un nombre de délégations du nord et du centre-ouest […]