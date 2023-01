Météo du mardi 24 janvier

La matinée du mardi 24 janvier 2023 se caractérisera par un brouillard local dans les zones basses aux premières heures de la journée. Des nuages passagers traverseront les régions du pays et pourront être denses sur les zones côtières du nord avec des pluies éparses.

Selon les données de l’Institut national de la météorologie, une légère augmentation des températures sera enregistrée avec des maximales variant entre 5 et 10 degrés sur les hauteurs et entre 10 et 15 degrés sur le reste des régions.

Les vents seront plus faibles avec une vitesse maximale de 40 km/h. La mer sera agitée au nord et calme sur les côtes est du pays.