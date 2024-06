Officiel : le Real Madrid annonce qu’il participera à la Coupe du monde des clubs

Le Real Madrid a publié un communiqué dans lequel il a confirmé sa participation à la prochaine Coupe du monde des Clubs.

Le Real Madrid a précisé, dans son communiqué, qu’il n’y avait aucun doute sur sa participation.

Cette annonce intervient suite à l’interview accordée par Carlo Ancelotti au journaliste Tony Damascelli, du quotidien italien Il Giornale, dans laquelle il a annoncé que le Real ne comptait pas se rendre aux Etats-Unis.

Ancelotti a indiqué que le club merengue « n’a aucun intérêt à s’aligner dans cette compétition ».

Et d’ajouter : « la FIFA oublie que les clubs et les joueurs ne participeront pas à ce tournoi. Un seul match du Real Madrid vaut 20 millions d’euros et ils veulent nous donner cet argent pour toute la compétition. Négatif. Le Real Madrid, comme d’autres clubs, nous refuserons l’invitation ».