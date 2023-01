Yassine Gouia : Nous demandons une trêve fiscale

Actualités

La météo du jeudi 19 janvier 2023 sera hivernale. Des pluies éparses et orageuses sont attendues au nord du pays, elles pourraient être plus denses à l’extrême nord-ouest du pays avec des chutes limitées de grêle. Les zones montagneuses de l’ouest verront des chutes de neige au-dessus de 800 mètres. Les températures vont connaitre une grande baisse et les maximales varieront entre 5 et 12 degrés au nord et sur […]