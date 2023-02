Ons Jabeur déclare forfait

Ons Jabeur, la joueuse de tennis tunisienne classée 3ème mondiale, a annoncé son forfait pour les tournois de Doha et Dubaï qui auront lieu à la fin du mois de février. Elle a expliqué sur son compte Instagram qu’elle devait subir une petite intervention chirurgicale, sans donner plus de détails sur la nature de l’opération ni sur sa convalescence.

Dans sa publication, Jabeur a déclaré que son forfait était nécessaire pour prendre soin de son état de santé et être en mesure de revenir sur les courts avec le maximum de performance. Depuis son élimination au deuxième tour de l’Open d’Australie par Marketa Vondrousova, Jabeur n’a participé à aucun tournoi et ce forfait intervient comme une mise en pause temporaire dans sa carrière.

Le monde du tennis attend avec impatience le retour de Jabeur sur les courts. Les fans de la joueuse se réjouissent de voir leur championne en forme et prête à défendre ses chances sur les terrains du circuit mondial. On souhaite à Jabeur un prompt rétablissement et un retour sur les courts aussi rapide que possible.